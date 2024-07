Con la Zes unica vantaggi fiscali e l' autorizzazione unica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) La Zona economica speciale Zesnelle otto regioni del Mezzogiorno è un'area nella quale l'esercizio di attività economiche può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa" con semplificazioni amministrative e. Lo sottolinea una nota diffusa in occasione della presentazione del Piano strategico Zesdal ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, a palazzo Chigi. I progetti che rientrano nei settori strategici accedono alla cosiddetta "": è sufficiente presentare una sola istanza, con procedimento amministrativo semplificato e tempi molto più rapidi di quelli ordinari.