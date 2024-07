CM com – Milan che differenza col mercato di un anno fa | un solo acquisto contro 7 ecco perché|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 26 luglio 2024) 2024-07-26 23:00:00 Fermi tutti! Il Manchester City di Pep Guardiola come primo avversario nella tournée statunitense iniziata da poche ore e come seconda occasione di vedere all’opera una versione ancora piuttosto sperimentale del nuovodi Paulo Fonseca, dopo il pareggioil Rapid Vienna di sabato scorso. Ancora una volta l’allenatore portoghese, che negli Usa ha accolto gli ultimi arrivati dagli impegni con le rispettive nazionali – gli idoli di casa Pulisic e Musah – e che si appresta ad abbracciare anche il connazionale Rafael Leao, dovrà fare di necessità virtù. Schierando una squadra nella quale, oltre a pezzi da novanta come Maignan, Theo Hernandez e Reijnders, non potrà contare nemmeno sull’apporto dell’unico colpo delrossonero.