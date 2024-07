Celine Dion e Lady Gaga si esibiranno alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 26 luglio 2024)insieme per una serata indimenticabile: canteranno “La vie en rose”didiLa notizia che tutti aspettavano è finalmente arrivata:saranno le protagoniste delladidi. In seguito a vari avvistamenti e speculazioni, è stato il giornalista Thierry Moreau a dare la conferma ufficiale, rivelando che le due iconiche cantanti siinsieme interpretando “La vie en rose” di Édith Piaf, una canzone simbolo della cultura musicale francese. La presenza di, conosciuta anche per il suo ruolo di Harley Quinn in “Joker: Folie à Deux”, è stata confermata anche dall’Hollywood Reporter, aggiungendo ulteriore prestigio a un evento già attesissimo.