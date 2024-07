Capotreno aggredito a Crevalcore | denunciato il responsabile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Bologna, 26 luglio 2024 – La Polizia Ferroviaria di Bologna ha identificato ea piede libero il presunto autore della violenta aggressione ai danni di un, avvenuta martedì scorso, 23 luglio, nella stazione di. Si tratta di un giovane di 23 anni di origine pakistana, di fatto senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine per altri episodi di microcriminalità. Per gli inquirenti, l’uomo sarebbe ildella violenta aggressione riportata daldel convoglio R 3465 (Verona-Bologna), che durante il consueto controllo dei biglietti aveva sorpreso il 23enne senza titolo di viaggio e senza documenti. Questo, per eludere il controllo e garantirsi l’impunità, si sarebbe scagliato violentemente contro ilcolpendolo più volte procurandogli un trauma cranico, la rottura del setto nasale e la frattura di una costola.