Boltiere | emesse le ordinanze per la prevenzione della zanzara tigre e dell’ambrosia

(Di venerdì 26 luglio 2024) Sono statedal sindaco di, Osvaldo Palazzini, lerelative allae il controllo dell’infestazione dae dalle piante di ‘Ambrosia Artemisiifolia’. Talisono statesu suggerimento di ATS, ed il loro testo completo si può trovare all’interno del sito web del Comune dioltre che nell’Albo online. Si tratta di duerivolte alla popolazione, ai proprietari di aree agricole e di aree verdi. Per prevenire la diffusione, una pianta infestante, è necessario effettuare periodici interventi di pulizia delle aree, in particolare in questi mesi di luglio e agosto. Lo stesso vale per la: non abbandonare oggetti che possono raccogliere l’acqua piovana, coprire i contenitori con zanzariere, tenere puliti i cortili, trattare i tombini con prodotti larvicidi.