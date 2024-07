Batman Forever la director’s cut esiste davvero conferma lo sceneggiatore

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ospite del Comic Con 2024, Akiva Goldsman,di, film dedicato all’Uomo Pipistrello e diretto da Joel Schumacher nel 1995, hato l’nza di unacut della pellicola, un rumor che ha cominciato a circolare tra i fan già da qualche mese; ora laufficiale di una versione con stile completamente diverso dal montato originale Sarebbe molto più dark, con Bruce ossessionato dal suo passato, pieno di sensi di colpa. le cose che si leggono in giro sono vere, non c’è nulla di misterioso. Ci saremmo trovati davanti un’interpretazione più moderna della storia, molto più simile a tutti i prodotti che stanno uscendo in questo periodo. Io l’ho vista, e quello che si poteva montare, è stato montato. Nonostante questo, però, al momento, il film non è pronto per la distribuzione, cosa di cui Goldman si rammarica molto.