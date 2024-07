ATP Umago 2024 Francisco Cerundolo fa il colpo! Eliminato Rublev | è in finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024)conquista la primastagionale! L’argentino batte Andreyin semicon il punteggio di 7-6(6) 6-4 in poco meno di due ore di gioco e ritorna in unadel circuito dopo oltre un anno da Eastbourne. Domani affronterà uno tra Jakub Mensik e Lorenzo Musetti. L’inizio è molto favorevole ache, specie quando si gira dalla parte del dritto, impone un gran ritmo allo scambio e costringe a una scomoda fase difensiva. Il break per l’argentino arriva già nel secondo game, ma il russo riesce subito a reagire, sfruttando le poche prime messe in campo dal sudamericano. Da qui inizia un parziale estremamente equilibrato, che segue molto i turni di battuta. Il più pericoloso in risposta è sempreche ha tre palle break sul 4-3 per andare a servire per il set.