Atalanata | i 24 convocati di Gasperini per il test contro l’AZ

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero, ha convocato 24 giocatori per l’amichevole in programma domani alle ore 15.00 in casa degli olandesi delAlkmaar. Questa la lista completa: Bakker, Bonfanti, Carnesecchi, De Ketelaere, De Roon, Djimsiti, Giovane, Godfrey, Hateboer, Hien, Kolašinac, Koopmeiners, Lookman, Manzoni, Musso, Palestra, Pašalic, Rossi, Ruggeri, Scamacca, Sulemana, Toloi, Touré El Bilal, Zappacosta.: i 24diper ilSportFace.