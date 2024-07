Arrestati in Texas il figlio del Chapo Guzman e Ismael El Mayo Zambada il narcoboss che ha inondato gli Usa di fentanyl

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Le autorità degli Stati Uniti hanno arrestato, in, due leader del cartello messicano di Sinaloa:“Ele ildi “El”. Leader del potente cartello di Sinaloa per decenni insieme a Joaquín “El” Guzmán,è uno dei trafficanti di droga più noti al mondo, famoso per gestire le operazioni di contrabbando del cartello mantenendo un profilo basso. Un funzionario federale messicano (che ha parlato a condizione dell’anonimato) ha detto all’Associated Press chee Guzmán López sono arrivati negli Stati Uniti con un aereo privato e si sono consegnati alle autorità. L’arresto dei due narcos – In cambio di informazioni utili alla cattura di, latitante per decenni, Il governo degli Stati Uniti aveva offerto una ricompensa fino a 15 milioni di dollari.