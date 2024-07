Apulia Dance Experience parata di stelle a Conversano dal 29 agosto al 1 settembre

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 26 luglio 2024) di Massimiliano Craus Puglia regione virtuosa conporossima capitale internazionale della danza, in scena dal 29al primo. Unadiarricchirà la stagione estiva 2024 della cittadina pugliese con il popolo della danza in festa ad affollare festosamente le vie e le piazze di unain fermento. Tutto questo grazie alla determinazione di Donatella Sgobba e del suo. Un nome che riporta alla mente i fasti già conseguiti da una kermesse molto simile ed ambiziosissima, a cura del noto direttore diHall news Francesco Borelli, quale Novaraa cui, inevitabilmente, si è fatto riferimento. Con in primis la collaborazione proprio del direttore per la realizzazione di un festival anche acapace di far parlare di sé.