Antonino Laudani lo chef giramondo che con i suoi piatti ha conquistato gli Emirati Arabi

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ci sono anche i sapori di Bergamo tra i principali ingredienti del successo diche con ista conquistando gli. Quella di questo giovane ma già affermato cuoco è una carriera di successo e in crescendo, costruita con tenacia e soprattutto tanta passione: nato in Sicilia, per la precisione a Biancavilla, nel Catanese, per esigenze lavorative deigenitori a nove annisi trasferisce con la sua famiglia a Ponte San Pietro, ed è proprio nella Bergamasca che porta avanti tutta la sua formazione culinaria. Prima quattro anni di studi di cucina al Cfp di via Gleno, poi un diploma a indirizzo alberghiero: nel mentre, già da 16 anni tanta gavetta in un ristorante a Curno, dove l’allora aspiranteinizia a prendere dimestichezza con una vera cucina.