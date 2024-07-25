Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2024 ore 18:15 (Di giovedì 25 luglio 2024) Viabilità 25 LUGLIO 2024 ORE 17.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN PRIMO PIANO UN AGGIORNAMENTO CHE RIGUARDA L’A1 FIRENZE-Roma, RIMOSSO IL VEICOLO IN PANNE TRA FABRO E ORVIETO VERSO Roma, TRAFFICO SCORREVOLE. INCIDENTE RIMOSSO ANCHE SULLA CASSIA, CIRCOLazioNE SCORREVOLE. MENTRE A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA NETTUNENSE IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA FONTANA DI PAPA E CAMPOLEONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. CI SPOSTIAMO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E TUSCOLANA. IN INTERNA SI SONO FORMATE CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. SULLA PONTINA SI RALLENTA TRA VIA DEI RUTULI E VIA VALLELATA VERSO LATINA. DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2024 ore 17:45 - IN INTERNA SI SONO FORMATE CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN PRIMO PIANO UN AGGIORNAMENTO CHE RIGUARDA L’A1 FIRENZE-ROMA, RIMOSSO IL VEICOLO IN PANNE TRA FABRO E ORVIETO VERSO ROMA, TRAFFICO SCORREVOLE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2024 ore 17:15 - DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO Servizio fornito da Astral . CI SPOSTIAMO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E TUSCOLANA. VIABILITÀ 25 LUGLIO 2024 ORE 16. 8 I KM DI CODA. PER UN INCIDENTE CODE ANCHE SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DI CAMPAGNANO SEMPRE IN DIREZIONE ROMA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2024 ore 16:30 - 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN APERTURA UN AGGIORNAMENTO CHE RIGUARDA L’A1 FIRENZE-ROMA, A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE IL TRAFFICO È BLOCCATO TRA FABRO E ORVIETO VERSO ROMA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. INCIDENTE ANCHE SULL’A24 ROMA-TERAMO TRA CARSOLI E VICOVARO VERSO ROMA, AL MOMENTO NON CI SONO DISAGI PER IL TRAFFICO, RACCOMANDIAMO TUTTAVIA PRUDENZA ALLA GUIDA. romadailynews
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