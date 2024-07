Uno studio svela la serie tv col finale più deludente e no non è Il trono di spade

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 25 luglio 2024) Spesso i finali di stagioni hanno deluso le aspettative dei fan, ma vi siete mai domandati qual è stato per voi ilpiùdi unatv? Un nuovoha cercato di individuare ildi unatelevisiva piùper il pubblico, ma prima di saltare subito alle conclusioni vi possiamo giàre che la tanto criticata conclusione de Ildinon ha ottenuto il primo posto in questa particolare classifica. Nonostante la televisione abbia vissuto un'epoca d'oro, negli ultimi anni ci sono stati diversi finali che hanno lasciato il pubblico deluso o del tutto infastidito dal destino dei loro personaggi preferiti.come Ildirientrano appunto in quest'ultima categoria, con laHBO che è stata ampiamente criticata