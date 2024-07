Ue | Tajani ' voto per Ursula? Io e Salvini in famiglie politiche diverse'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Roma, 25 lug. (Adnkronos) - “Io eapparteniamo a. Noi siamo per la stabilità, siamo il Partito Popolare Europeo, che è il primo partito in Europa, un partito di centro-destra che ha ottenuto il presidente del Parlamento Europeo, il presidente della Commissione Europea e avrà la maggioranza relativa dei commissari europei. Nessun rosso perché la sinistra non ha votato no alla von der Leyen; c'è stato un sostegno socialista, ma gran parte dei Verdi non l'hanno votata, non facendo parte di nessuna maggioranza". Così il ministro degli Esteri Antonio, ai microfoni di Rtl, sull'accusa del leader della Lega a FI di aver votato per il bis divon der Leyen 'con la Schlein e con i fanatici rosso-verdi'. "Le diversità di opinioni in Europa sono note - rimarca ancora-, siamo parte di