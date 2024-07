Tre giorni di impegni Presidente e tifoso Mattarella in visita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ildella Repubblica Sergioarriverà oggi a Parigi per una trefitti diufficiali. Nel pomeriggio il- accompagnato dalla figlia, Laura - incontrerà la delegazione azzurra al Villaggio Olimpico, prima di una breve cerimonia con i portabandiera Arianna Errigo e Gianmarco Tamberi. In serata sarà presente alla cena di gala organizzata dal Cio e dalla presidenza francese all’interno della piramide di vetro del Louvre. Domani mattina inaugurerà Casa Italia e in serata seguirà la cerimonia di apertura dalla tribuna autorità del Trocadéro. Dopo un sabato da, domenica tornerà a Roma, ma sarà di nuovo a Parigi il 28 agosto, per la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi.