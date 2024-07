Trasporti Salvini | Non accettabili i disagi degli ultimi giorni

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 25 luglio 2024) ROMA – “Rispetto aiferroviari segnalati nelle ultime ore che hanno visto lavoratori e turisti bloccati nei treni e nelle stazioni, abbiamo chiesto tempestivamente chiarimenti ai tecnici per comprendere le ragioni dei disservizi, perché è vero che siamo al massimo di cantieri aperti tra Pnrr, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere, però non è accettabile la situazione in cui hanno viaggiato i passeggeri in queste ore”. Lo ha detto il ministro deie Infrastrutture, Matteo, al question time alla Camera. “I vertici di Rfi, Trenitalia e Fs stanno individuando soluzioni urgenti. Rfi – ha spiegato il ministro – ha comunicato di aver attuato un modello organizzativo con un potenziamento di presidio in loco del personale sull’intera rete con l’obiettivo di ridurre i tempi di intervento anche di diverse ore in caso di guasto o necessità.