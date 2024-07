Temptation Island Non potevano ammettere di aver sbagliato | i retroscena della coppia fake

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 25 luglio 2024) Come ha fatto a spuntarla ladi? La redazione non poteva cacciarli el’errore. Ivolge al suo ultimo atto e in tanti aspettano di vedere in che modo la redazione del reality show smaschererà ladi cui si sta parlando da troppe settimane. Pare che laincriminata sia quella formata da Vittoria Bicarello e Alex Petri e stando a quanto è accaduto durante la penultima puntata in onda lo scorso mercoledì, potrebbe davvero trattarsi di una truffa da parte dei due ragazzi ai danni del programma e del pubblico. Ma come sono arrivati Alex e Vittoria.a? Sembra che i due fossero davvero una, che però sarebbe sta da tempo. Lui l’avrebbe ripetutamente tradita nel corsorelazione lasciando lei dapprima in crisi e successivamente libera di frequentare altre persone.