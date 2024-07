Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ci riprovano! L’indiscrezione

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 25 luglio 2024)di nuovo insieme? La notizia in rete edell’esperto di gossipsarebbero pronti a ricominciare? Dopo la storia di lei con Aron e l’ipotetico flirt di lui con Antonella Fiordelisi, sembra che i due si vogliano concedere l’ennesima possibilità, presumibilmente per la figlia Celine. Sembra che stavoltastiano andato cauti limitando la frequenza delle loro uscite in modo molto privato. Pare inoltre che lei abbia anche cambiato casa dando la possibilità alla coppia di riflettere su quel che potrebbe essere il futuro (per ora incerto). A rivelare i retroscena di una delle coppie più amate del Grande Fratello – i Basciagoni – è l’esperto di gossipRosica che su Instagram pubblica i risvoltò della loro storia nonché gli ultimi – e certi – sviluppi.