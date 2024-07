Senzatetto sviene in strada Mangiava le bucce della frutta fra l’indifferenza dei passanti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) Prato, 25 luglio 2024 – Lo ha visto a terra in mezzo alla, sotto il sole. Stava razzolando in alcuni sacchettispazzatura e stava mangiando le, le costole delle verdure, gli scarti del cibo fradi tutti. “Era di una magrezza che faceva paura, non si reggeva in piedi, stentava a tenere gli occhi aperti. Mi ha fatto tanta pena anche perché si vedeva che era molto giovane”. La signora Mila Pecchioli si messa una mano sul cuore e ha deciso di aiutare quella persona sconosciuta. “Quello che mi ha sorpreso di più è statagente, in tanti lo hanno visto ma nessuno lo ha mosso un dito per aiutarlo – attacca la donna – Non voglio passare come una eroina, non lo sono e non ho fatto nulla di particolare ma non riesco a capire l’atteggiamento di indifferenza delle persone, nella nostra civile Prato.