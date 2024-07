Salento la truffa del finto tamponamento nel parcheggio per prendere soldi dai turisti in riva al mare

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ladello specchietto rotto è ormai passata di moda. C’è una nuova tecnica, ancora poco diffusa, che sta costando caro aidel. Succede a Nardò, dove – racconta Repubblica – un gruppo ditori sta sperimentando unapiuttosto remunerativa. Il processo è il seguente: ci si piazza in una pagamento, delimitato dalle strisce blu e si attende l’arrivo di un’altra auto che parcheggia nel posto vicino. A quel punto, i passeggeri scendono dalla macchina e dicono al conducente dell’altra auto di aver ripreso la manovra dicon il proprio telefono in cui si vede chiaramente il(che in realtà non si è mai verificato). In alcuni casi, le persone vengono colte dal panico e accettano di pagare sùbito di tasca propria i danni di uno scontro tra auto che in realtà non è mai avvenuto.