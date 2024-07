Raul e Martina dopo Temptation Island si sono lasciati o stanno insieme?

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di giovedì 25 luglio 2024) Cos’è successo aDumitras eDe Ioannon2024? I due fidanzati formano una delle coppie dell’edizione estiva di quest’anno del reality show delle tentazioni. Hanno subito attirato l’attenzione su di loro, mettendosi in gioco completamente. Inizialmente lui aveva attirato solo critiche, passando per un ragazzo possessivo. Invece, poi nel tempo il pubblico ha iniziato ad amarlo, cambiando idea sul suo conto. Entrambi non hanno trattenuto le lacrime nel corso di questa esperienza nel reality show. Tra tensioni e nuove conoscenze,hanno di sicuro fatto parlare di loro. Ma vediamocome è finito il loro percorso.