Perché Noos di Alberto Angela sospeso | nota Rai e arresa a Maria De Filippi

(Di giovedì 25 luglio 2024) La seconda edizione di- L'Avventura della Conoscenza diha subito una brusca interruzione. Previsto per andare in onda giovedì 25 luglio 2024 su Rai1, il programma. La decisione della Rai di sospendere il programma è stata motivata dai bassi ascolti registrati, una delusione per chi si aspettava un successo simile a quello di altri programmi dicome Ulisse e Meraviglie.aveva iniziato con una media del 13.6% di share, scendendo poi fino all'11.5%, attirando meno di un milione e mezzo di telespettatori. Nonostante il forte nome die l'eredità di SuperQuark ricevuta dal padre Piero, il programma non è riuscito a conquistare il pubblico estivo. Nella sua ultima puntata,aveva accennato alla preparazione dei servizi per le puntate successive. La Rai ha optato per sostituirecon un film.