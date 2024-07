Parigi 2024 inizia con una vergogna mondiale | guerriglia dei marocchini e gol annullato dopo 1 ore e 20'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il barone Pierre De Coubertin diceva che “l'importante non è vincere, ma partecipare”. Beh, in questo caso lo spirito olimpico decisamente non si è visto, anche nel caso di un semplice pareggio. Accade tutto all'Olimpiade diche, ancor prima della cerimonia d'apertura, fa già discutere nel torneo di calcio. Nella sfida tra Argentina e Marocco, pareggiata 2-2 al sedicesimo minuto di recupero con un gol rocambolesco segnato dall'argentino Medina, infatti, la rete è stata poi annullata al VAR1 ora e 20'!!! Già, perché al momento clou dagli spalti dello stadio di Saint-Etienne è volato di tutto e sono scoppiati anche dei petardi, il che ha costretto l'Argentina a rientrare di corsa negli spogliatoi.