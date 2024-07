Parigi 2024 Errani | Qui c’è una pressione diversa ce la metteremo tutta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024) “Sicuramente alle Olimpiadi c’è una, si giocano ogni 4 anni e questo ti dà quella adrenalinadal resto dell’anno. E’ ovvio che siano speciali. Ma noi ce laper far bene“. Queste le parole della tennista azzurra Sara, che parla dalla sala stampa del Roland Garros, sede del torneo tennistico dei Giochi di. “Fa effetto essere qui – aggiunge l’azzurra, che solo poche settimane fa aveva raggiunto la finale nel doppio proprio sulla terra rossana – . Ma ogni torneo è a sé, quando inizi a giocare non pensi al passato“. Poi: “E un sogno ce l’ho e anche da tanto. Ma so che è dura, noi cercheremo di fare il meglio“. Un messaggio sulla sua condizione fisica e quella di Jasmine Paolini, compagna nel doppio: “Ci stiamo allenando bene, adattarci il più velocemente possibile.