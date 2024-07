Natalie Portman svela la sua arma segreta di bellezza

Leggi tutta la notizia su mistermovie

L'attrice, a 43 anni, ha rivelato il suo miglior consiglio per avere una pelle radiosa ai grandi eventi. La star di Hollywood ha condiviso con la rivista Grazia che la sua "" sono le maschere in tessuto dei marchi coreani, che offrono alla pelle una necessaria idratazione prima del trucco.il Suo Segreto diper il Red Carpetha dichiarato: "Ho un'. Quelle maschere coreane in tessuto possono davvero cambiare tutto. È la cosa che faccio prima di uscire o prima di un evento sul red carpet". In passato, l'attrice si sentiva a disagio nel partecipare agli sfarzosi eventi del mondo dello spettacolo. Tuttavia, la maternità ha cambiato il suo atteggiamento, facendole apprezzare il momento di essere coccolata e preparata per il glamour.