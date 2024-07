Monza si gode Caprari Doppietta all’Alcione Nesta può sorridere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Due settimane intense: doppi allenamenti, nuovi movimenti, e "un gruppo così unito che non si nota chi c’era già e chi è arrivato con Alessandro". Adriano Galliani lo ha detto più volte quando ha raggiunto Ponte di Legno, sede del ritiro delfino a ieri, dopo l’ultimo impegno del ritiro in Valle Camonica: un 2-0, formazione milanese di Serie C, firmato Gianluca, l’uomo in più dei brianzoli dopo una stagione sfortunata a guardare dall’infermeria per l’infortunio al crociato di inizio campionato. L’ultimo indizio positivo di una preparazione che ha toccato più punti: quello fisico-atletico, e poi quello tattico, con esercitazioni quotidiane che hanno visto protagonisti tutti i reparti. Già con il Palermo, nonostante lo 0-1, qualche spunto si era visto eccome.