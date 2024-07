Lotto colpo da capogiro | 150 euro per 62mila

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 25 luglio 2024), ilè da: una giocata minima di 1,50ha permesso ad un fortunato di vincerne. Ecco i dettagli Nei giorni scorsi è successo qualcosa di incredibile: al, con una quaterna clamorosa, sono stati vinti oltre un milione di. E vi abbiamo raccontato di questa enorme somma portata a casa, che ha permesso ad un giocatore della Toscana, che probabilmente è stato anche “trovato”, di centrare ildi tutto il 2024., il colpaccio è clamoroso (AnsaFoto) – Ilveggente.itMa il gioco delovviamente non si ferma qui e continua, ovviamente, a regalare delle somme che non cambiano la vita come successo nel caso precedente, ma che sicuramente l’aiutano e anche molto. Più di una vacanza in questo caso, più di una macchina. Insomma, tantissimi soldi – nella notizia svelata da Agimeg.it – che adesso noi vi riportiamo.