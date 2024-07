Lotta all’evasione Tari in due anni oltre 2mila avvisi per il recupero

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) Rintracciare gli evasori è sempre una grande conquista. Lo conferma Simona Rusconi, assessora al Bilancio del Comune di Grosseto che in questi giorni sta verificando chi neglipassati è sfuggito allao chi l’ha pagata solo parzialmente. Non in tutte le circostanze si può parlare di evasione, ad esempio chi ha effettuato un parziale versamento della tassa sui rifiuti non si può considerare un cittadino che si è sottratto al completo pagamento della tassa. Ma andiamo per gradi. Nel 2022 e nel 2023 sono iniziati gli accertamenti da parte del Comune di Grosseto dei versamentirelativi agli2017 e 2018 e sono partiti gliagli utenti. Gliper omessa o infedele dichiarazione nel 2022 sono stati 543 (per un importo pari a 675mila 741euro) mentre nel 2023 sono stati 584, cioè544mila euro.