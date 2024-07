Incidente a Mornico moto si schianta contro un camion | divampa un incendio Grave centauro 40enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 luglio 2024)(Brescia), 25 luglio 2024 –tra unae un, oggi verso le 13.30, lungo la strada provinciale ex strada statale 573, a, nel Bresciano. Stando alle prima informazioni, il mezzo pesante che viaggiava in direzione Calcinate stava svoltando verso sinistra per entrare in un’area industriale, quando per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con la due ruote che procedeva in direzione opposta: lasi ètal’asse posteriore dele ha preso fuoco. L’autista del mezzo pesante è riuscito ad abbandonare immediatamente l’abitacolo e ad allontanare ilciclista prima che le fiamme lo avvolgessero. Sul posto sono subito intervenuti l’elisoccorso, due automediche e un’ambulanza.