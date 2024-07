Il Fondo iSwiss Hedge Fund arriva a New York

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 25 luglio 2024) Con la società di gestioneCapital Managementl'autorizzazione alla raccolta fino a 150 milioni di dollari dagli investitori americani. Il gruppo finanziarioha annunciato il lancio del suo nuovod'investimento,, e della società di gestione,Management Capital, con sede nella Grande Mela. La SEC (Securities and Exchange Commission) ha assegnato il numero di registrazione (CIK SEC 2029903) consentendo aldi raccogliere fino a 150 milioni di dollari nella prima tranche di finanziamenti destinati a prodotti finanziari innovativi. Aleo Christopher, CEO diGroup, ha spiegato: "è unamericano autorizzato a raccogliere capitali da investire in prodotti finanziari, con un occhio di riguardo verso gli investitori istituzionali, in particolare i fondi pensione americani.