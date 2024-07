Gudmundsson dopo Carboni? Non basta per l’Inter! Due necessità

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 25 luglio 2024)resta uno dei nomi in ottica Inter per questo mercato, anche se l’attaccante del Genoa rischia addirittura il carcere in patria. La cessione al Marsiglia di, stando a Sportitalia, nonper potersi spostare su di lui: serve altro. LE OPZIONI – Le novità di serata non aprono del tutto ad Albert. Almeno stando a quanto afferma Gianluigi Longari durante Aspettando Calciomercato su Sportitalia: «Perchépossa tornare sunonl’uscita di Valentin. Serve quella di almeno uno, se non entrambi, fra Joaquin Correa e Marko Arnautovic. Significherebbe, solo con una, non abbassare il monte ingaggi: quello dinon è così pesante, a differenza di Arnautovic e Correa.deve trovare una sistemazione almeno a uno dei due, se non entrambi, per riuscire a far partire l’assalto a