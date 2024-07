FOTO Gol e spettacolo | la Witch League trova le sue magnifiche 4

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 25 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi corre velocemente fino alla finale della. Si abbassa il sipario sui quarti di finale, con quattro gare che hanno datoassoluto, gol e tante emozioni. L’unica partita che non è stata mai in discussione è quella tra Fourteen Pop e Wega con la vittoria della squadra di Ylenia per 10 a 5 contro quella di Claudia. Per il resto, partite sul filo del rasoio. Vola Gladiator alle semifinali, 5 a 4 contro la formazione di Simeone Odeon, Edilarte. Un gol di differenza anche tra Manuel Store che ha la meglio sui Los Ciampos del King del Vintage che ferma la sua corsa ai quarti di finale. Accesa e sentita anche la sfida tra Drim Tim e Samnites, partita il cui punteggio è stato in bilico fino alla fine. Si chiude sull’8 a 6 per la formazione di Doriana, Nanni deve arrendersi e lasciare il passo.