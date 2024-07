Firenze di nuovo nella morsa del caldo | per due giorni sarà bollino arancione

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 25 luglio 2024)– Ladelnon accenna a placarsi, in tutta la Toscana e in particolare nell’area urbana di. Tant’è che anche per domani, 26 luglio, e sabato scatta il codicesecondo quanto previasto nel bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia del Servizio sanitario regionale della Regione Lazio, nell’ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del, coordinato dal Ministero della Salute. Secondo le previsioni domani la temperatura massima, alle 14,di 36 gradi, 37 quelli percepiti, mentre alle 8 del mattino la temperaturadi 25 gradi domani e 26 il giorno successivo. L’attenzione va rivolta soprattutto su bambini, anziani e fragili, che sono coloro che maggiormente patiscono l’aumento delle temperature, che possono avere anche conseguenza sulla salute.