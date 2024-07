EIC Women Leadership Programme | formazione e coaching per donne innovatrici

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 25 luglio 2024) Lo European Innovation Council (EIC), in collaborazione con lo European Institute of Innovation & Technology (EIT), ha aperto la sesta edizione dell’EIC, in scadenza il 5 agosto 2024. Il programma ha come obiettivo fondamentale quello di supportare e ispirare leselezionate che avranno l’opportunità di partecipare a sessioni di: approfondimenti su vari temi legati allae all’imprenditorialità, eventi di networking: opportunità di espandere la rete di contatti nel mondo degli affari, schema di: supporto per affrontare le sfide aziendali, schema di mentoring: sostegno per lo sviluppo della carriera personale. Possono candidarsi le imprenditrici che ricoprono posizioni apicali e di vertice (CEO o altri dirigenti di livello C) di aziende costituite almeno due anni prima della scadenza del bando.