Difesa idrogeologica in Valle Investimenti per 25 milioni

(Di giovedì 25 luglio 2024) La Regione mette sul piatto 15.6per 42 interventi adel suolo. In provincia di Sondrio le opere sono 4 per un totale di 2.5di euro. "Uno stanziamento importante, che ancora una volta dimostra la grande attenzione dell’istituzione regionale verso il nostro territorio montano e, in particolare, verso i cittadini della Valtellina e della Valchiavenna che a seguito di frane o esondazioni vivono attualmente in condizioni di disagio". Lo dichiara il consigliere regionale della Lega Silvana Snider, membro della Commissione speciale "Valorizzazione e tutela dei territori montani di confine", a margine dell’approvazione da parte della Giunta regionale del nuovo programma per ladel suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio. "Si tratta di fondi necessari per realizzare opere di messa in sicurezza in alcuni Comuni della provincia.