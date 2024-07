Deadpool & Wolverine la spiegazione del finale | dal destino di Cassandra Nova alla gag dello shawarma

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 25 luglio 2024), ladel: daldigagè finalmente arrivato, e che! Dall’affettatura del tallone d’Achille e dall’ingresso non consensuale nella mente ai cattivi che vanno letteralmente in cortocircuito e agli eroi che incasinano la linea temporale della Marvel, le cose che accadono sono davvero tante. Non temete, però, perché abbiamo raccolto tutti gli eventi più importanti che hanno luogo nel terzo atto di. Se vi siete persi qualcosa o se siete semplicemente masochisti quando si tratta di spoiler, siete nel posto giusto.