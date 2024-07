Com’è oggi Louise Brown la prima bambina al mondo concepita in provetta?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il nome diJoyè entrato ufficialmente nella storia della medicina il 25 luglio 1978. La sua data di nascita, infatti, rappresenta un vero e proprio traguardo nella scienza, considerato è lanata con fecondazione artificiale. A compiere il “miracolo” sono Patrick Steptoe, un ginecologo di Oldham noto per aver messo a punto una tecnica chirurgica innovativa per risolvere l’occlusione delle tube. E il dottor Robert Edwards. Non contenti di questo, però, avevano iniziato a collaborare alle ricerche per la fecondazione in vitro, permettendo a molte coppie di realizzare il sogno di avere un figlio., lain– Fonte: Nostro FiglioTra queste ci sono anche Lesley e Johnche, dopo nove anni di tentativi, decidono inconsapevolmente di scrivere la Storia o, in qualche modo, essere parte di questa.