Catalano | Chiedo chiarimenti a Fratelli d’Italia

(Di giovedì 25 luglio 2024) "Ho chiesto conto ai vertici nazionali, ad Arianna Meloni e al deputato Giovanni Donzelli, della mia situazione in". La prima è la sorella della premier Giorgia ed è responsabile della segreteria politica; il secondo è a capo dell’organizzazione del partito. Marcoha deciso di sollevare formalmente il tema dei suoi rapporti con gli esponenti locali. In un’intervista, circa una settimana fa, aveva criticato il capogruppo Fabrizio Ragni. Ex assessore al Pnrr e all’agricoltura, ha ottenuto 454 preferenze senza però essere confermato in giunta. Indicato in un primo momento dalla Lega come presidente del consiglio comunale, era stato sostenuto dal suo gruppo per uno scrutinio, il secondo, in cui era risultato il più votato. Poi, insieme ad altre forze di maggioranza, aveva puntato su Loris Ceredi fino alla sua elezione.