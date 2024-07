Castel Gandolfo – Incendio in ristorante nessuna persona coinvolta

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 25 luglio 2024) Alle ore 04 circa di questa mattina, due squadre VVF e due autobotti sono intervenute presso il comune diin Via Spiaggia del lago,24 per l’di un, con struttura in legno, andato completamente bruciato.è rimasta. Carabinieri e 118 sul posto per quanto di loro competenza. Dalle ore 05.30 circa, la Squadra VVF 1/A delle sede centrale, sta intervenendo in Via Sicilia,194 a seguito di un’esplosione di una cabina elettrica all’interno della struttura.è rimasta ferita. Polizia di Stato e ACEA Elettrica sul posto per quanto di loro competenza. (Com/Sim/ Dire)