Calciomercato Sampdoria maxi-operazione con il Como | in 4 cambiano maglia

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 25 luglio 2024)hanno definito unadi. Il club blucerchiato è scatenato e punta senza mezzi termini al salto di categoria senza passare dai playoff mentre la compagine di Fabregas ha ambizioni importanti dopo la promozione in Serie A. Secondo le ultime notizie i due club hanno concluso un-scambio. Il, alla ricerca di un altro portiere dopo l’arrivo di Reina e le difficoltà per Pau Lopez, ha raggiunto l’accordo per l’arrivo di Emil Audero, reduce dalla stagione in prestito con ladell’Inter.