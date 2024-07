Bravissima ai fornelli! Che belle le Converse! | Kamala Harris chi si copre di ridicolo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Mai nessuno come. In cucina, eh. Non bastava la raccolta fondi da record, i libri, la musica, il passato da procuratore, il boom di consenso sui social, l'appoggio entusiasta delle star di Hollywood, i sondaggi a gonfie vele (solo i primi, ma questa è un'altra storia). No, non bastava: nel libro delle meraviglie diuna pagina è occupata dai miracoli culinari della nuova capofila democratica. «Nessun candidato così vicino alla Casa Bianca ha le capacità culinarie della vicepresidente», scrive il New York Times., incredibile, «rompe un uovo con una sola mano ed esegue un'operazione di tritatura delle cipolle così buona da essere approvata persino dallo chef Tom Colicchio. La cucina di casa sua è dotata di padelle smaltate, di un fornello a gas e di un recipiente accanto aiche trabocca di spatole e cucchiai: l'arsenale di ogni cuoca casalinga competente».