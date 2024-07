Aviaria studio rivela | Virus si trasmette fra mammiferi più rischi per l’uomo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 25 luglio 2024) (Adnkronos) – Ildell’influenzaH5N1 ad alta patogenicità puòrsi da mammifero a mammifero, una capacità che aumenta iper. La diffusione del patogeno dagli uccelli ai bovini da latte in diversi stati Usa ha portato al contagio diretto mammifero-mammifero: è successo tra le mucche fra loro, e dalle mucche ai gatti e a un procione. Lo ha scoperto un gruppo della Cornell University americana. “Questa è una delle prime volte in cui vediamo le prove di una trasmissione efficiente e sostenuta da mammifero a mammifero dell’influenzaH5N1 ad alta patogenicità”, afferma Diego Diel, professore associato di virologia e direttore del Laboratorio di virologia dell’Animal Health Diagnostic Center, College of Veterinary Medicine dell’ateneo statunitense, autore co-corrispondente di unoin uscita su ‘Nature’.