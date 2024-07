Audero torna in Serie A ma non all’Inter Il giorno della chiusura

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 25 luglio 2024) Emiltornerà inA, c’è la certezza assoluta. Il portiere non firmerà però con l’Inter, ma con un altro club. Fabrizio Romano su X dà il. SFUMATO – Il Como sembrava in procinto di chiudere l’acquisto di Pau Lopez, il portiere ex Roma ora in forza al Marsiglia. Lo spagnolo aveva accettato la destinazione ed espresso la volontà dire a giocare in Italia, ma ciò non avverrà. Per lo meno non avverrà in direzione Como, perché il Marsiglia ha cambiato le condizioni dell’operazione proprio nel momento in cui si stavano scambiando i documenti. La societàsquadra neo-promossa inA ha così cambiato obiettivo: si tratta di Emilal Como, è fatta! FATTA – In pochissimo tempo comunque il Como ha trovato il suo piano B ed è proprio, che cosìinA e non passerà un anno in B con la magliaSampdoria.