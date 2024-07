Ancona | prima il segretario poi i contratti Romero in attacco è più di una suggestione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) Continua a prendere forma il cantiere: il direttore sportivo Pietro Tamai è stato ufficializzato appena due giorni fa, ma si sta adoperando celermente per consegnare a mister Massimo Gadda un gruppo di giocatori che possa partire in ritiro per i primi di agosto. Il nome di Niccolòè molto più che una semplice: l’ex attaccante del Campobasso, con cui ha vinto l’ultimo campionato di Serie D, avrebbe già dato la propria disponibilità nello sposare la causa biancorossa. Un nome tutt’altro che casuale, visto che si tratta di un centravanti che vanta esperienze nella categoria e in Serie C: perché per lottare in un campionato ostico come quello di quarta serie, servono anzitutto nomi di esperienza.