AEW | MJF cestina l’International Title Will Ospreay ottiene la rivincita ad All In

(Di giovedì 25 luglio 2024) La speciale puntata di Dynamite della notte, con protagonista il celebre Blood & Guts Match, è stata aperta dal nuovo International Champion MJF che, con la sua solita irriverenza, ha “to” il titolo vinto contro, annunciando la nascita di una nuova versione di quest’ultimo, l’American Championship. Ovviamente, come la più classica delle celebrazioni, lo stessoha interrotto quest’ultima, scacciando il nuovo campione dal ring ed affermando che solamente grazie al Diamond Ring MJF è riuscito a sconfiggerlo. Il britannico ha poi annunciato di aver ottenuto un rematch titolato in quel di All In 2, dopo aver parlato con Christopher Daniels e Tony Khan, rendendo di fatto ufficiale uno degli incontri più importanti della card in quel di Wembley il prossimo 25 agosto.