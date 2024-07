Vieste incendio nel bosco della Baia San Felice | fiamme domate VIDEO

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Sono circa 600 gli ospitistrutturadei campi evacuati dopo l'divampato lungo ilsovrastanteSan, a, nel Foggiano. Circa la metà degli evacuati, come conferma il sindaco Giuseppe Nobiletti, è andato via mentre altri hanno trovato alloggio presso strutture ricettive e nella palestra messa a disposizione dall'amministrazione comunale. È probabile - conferma il primo cittadino - che già in serata i turisti possano fare rientro adei campi, considerato che lesono state quasi del tuttoe i vigili del fuoco stanno provvedendo alle ultime rifiniture. Nel corsoprossima ora ci sarà un sopralluogo nella struttura evacuata per verificare la possibilità di rientro degli ospiti. Il rogo si è sviluppato in una zona impervia e spinto dal forte vento avanzava verso la struttura ricettiva.