Una recita da quattro soldi e lacrime pietose da coccodrillo | Drusilla Gucci torna all’attacco contro Francesco Chiofalo

(Di mercoledì 24 luglio 2024) A una settimana di distanza dall’annuncio dato dall’ormai ex fidanzatorompe finalmente il silenzio e si scaglial’ex concorrente di Temptation Island. Lo sfogo arriva dai canali social della 30enne: “Fortunatamente le persone si rivelano per quello che sono con le azioni – spiega-. Le parole il più delle volte sono menzogne, unada. Cospargersi il capo di vittimismo, condito dadae tante parole inutili, e poi andare in discoteca a divertirsi e sbocciare con gli amici”. I due avevano cominciato la loro relazione nel 2021. Dopo molti alti e bassi, alla fine, è arrivata anche la rottura definitiva, annunciata proprio dacon un Reel sul suo profilo Instagram. Nel video, l’influencer aveva chiesto rispetto per il momento difficile che stavano vivendo entrambi.