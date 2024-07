Un altro volto nuovo per il Castelfidardo Il centrocampista Cotugno ex Viterbese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Secondoin casa. Una nuova pedina a centrocampo per mister Marco Giuliodori. Antonio, classe 2005, cresciuto nelle fila die Fidelis Andria, mentre nelle ultime due stagioni ha militato in D con la casacca del Notaresco. Un under prezioso che va ad infoltire la componente giovane della compagine fidardense. "Sono molto contento di far parte della famiglia delpoiché si lavora bene e in serenità – afferma-. Speriamo di fare un campionato importante e di andare oltre le nostre possibilità e aspettative, poiché solo così si possono raggiungere risultati positivi. Personalmente voglio dare un apporto fondamentale alla squadra per poter raggiungere tali risultati". Altri giocatori sono in prova nel gruppo che lunedì pomeriggio ha iniziato la preparazione al Mancini.