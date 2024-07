Turismo presentata ’1000 passi’ in centro L’iniziativa per valorizzare il salotto buono

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Eccoin, iniziativa volta aildella città attraverso un percorso culturale definito, appunto in mille passi. Un progetto nato per facilitare le scolaresche e ora divenuto anche turistico con tanto di cartellonistica stradale che sarà allestita entro fine mese e brochures stampate. Il punto di partenza al Viale e il termine in piazzale Matteotti dove è stato sistemato il casottino da cui verranno ripresi i turisti. "Il progettoin– spiegano dal comune – mira a promuovere e rinforzare il ricco patrimonio artistico e culturale di Fabriano e guiderà i visitatori attraverso i principali siti culturali e religiosi della città, rendendo la cultura e la storia accessibili a tutti.