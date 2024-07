Tragico frontale tra auto e camion | morto un ragazzo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 24 luglio 2024) All'alba di questa mattina, unincidente stradale si è verificato a Bolgare, in provincia di Bergamo. Undi 26 anni ha perso la vita in via Cascina San Martino. Secondo le prime notizie, la sua, si è schiantata contro un, in unche non gli ha lasciato scampo. I vigili del fuoco lo hanno liberato dall'abitacolo, ma i medici delle ambulanze non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. traMichele Mazza, undi 26 anni di Palosco, èin un incidente stradale nella mattinata di mercoledì 24 luglio, intorno alle 6, in via Cascina San Martino a Bolgare.